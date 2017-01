Gewapende man verschanst zich in appartement

Bart Boterman

11/01/17 - 16u57 Bron: eigen berichtgeving

Oostduinkerke

Op de Zeedijk in Oostduinkerke is al anderhalf uur een grootschalige politieactie aan de gang. Een man die geseind stond voor gevangenneming heeft zich verschanst in een appartement ter hoogte van het IJslandplein.



Zwaarbewapende politie-eenheden hebben het gebouw omsingeld en proberen de bewapende man te overmeesteren. Verdere informatie ontbreekt voorlopig nog.