Koppel week langer in cel voor door elkaar schudden baby

Door: redactie

11/01/17 - 17u17 Bron: Belga

geraardsbergen Xavier V. (30) en Rebecca d.R. (28) uit het Oost-Vlaamse Geraardsbergen, de ouders van een baby van drie maanden oud, blijven een week langer in de cel nadat ze ervan verdacht worden hun kind stevig mishandeld te hebben. De raadkamer in Oudenaarde beslist volgende week over hun verdere aanhouding.