"Neem geen waardevolle spullen mee": kluis leeggeroofd tijdens operatie in Middelheim

Sander Bral

11/01/17 - 16u59 Bron: eigen berichtgeving

(archieffoto) © photo news.

De kamerkluis van een patiënt in het Antwerpse Middelheim-ziekenhuis is gisteren volledig leeggeroofd. Het ziekenhuis raadt simpelweg aan om geen waardevolle spullen mee te nemen bij opname.

Terwijl Rudi Huijbrechts in de operatiekamer lag voor een ingreep aan zijn schouder in het ZNA Middelheim, werd zijn kamerkluis met cijfercode beroofd. Naast twee werknemers die de kluizen kunnen openen bij noodgevallen en Rudi zelf, kon niemand in de kluis.



Het ziekenhuis staat voor een raadsel, maar benadrukt dat patiënten beter geen waardevolle spullen meenemen. De dochter van Rudi deed al een oproep op Facebook om haar vaders gestolen geld, gsm en vooral zijn trouwring terug te vinden.