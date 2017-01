Weyts: "Uitstel Oosterweel is gevolg van Dieselgate"

Door: redactie

Het uitstel voor de bouw van de Oosterweelverbinding is een gevolg van het Dieselgate-schandaal. Dat zegt mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) aan Belga. Omdat er rekening moet worden gehouden met de nieuwe, realistischere, uitstootcijfers moet een nieuw Milieueffectrapport (MER) worden opgesteld.

De start van de bouw van de Oosterweelverbinding is verdaagd tot de zomer van 2018, blijkt uit gegevens die de Vlaamse regering morgen voorstelt bij de voortgangsrapportage rond het Antwerpse project. Het oordeel van de MER-cel wordt pas verwacht in juli, waarna nog een bouwaanvraag moet worden ingediend. "Als uitloper van Dieselgate werd ons immers opgelegd een nieuwe versie van het luchtmodel te maken", zegt Ben Weyts.

Nog meer uitstel omwille van een mogelijk referendum verwacht hij niet. "We hebben nog nooit zo dicht bij elkaar gestaan", zegt hij over de gesprekken met de actiegroepen. "Men heeft op basis van die gesprekken ook al zoveel binnen gehaald dat ik mag hopen dat nu niet alles te grabbel wordt gegooid." Ringland heeft intussen voldoende handtekeningen om een nieuw referendum aan te vragen, maar wacht het einde van de debatten rond de tafel van overkappingsintendant Alexander D'Hooge af. Diens mandaat loopt in principe tot eind 2017, al is Weyts voorstander van een verlenging.

Fietsnetwerk

Weyts wijst onder meer op de uitbreiding van het fietsnetwerk en de extra stations voor openbare fietsen, die 30.000 nieuwe abonnees mogelijk moeten maken. "Daarnaast komen er honderden extra parkeerplaatsen aan de park-and-rides en aan de treinstations. Op korte termijn komen er ook extra treinverbindingen in en rond Antwerpen." Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel tijdens de werken is dan weer geen optie.



"Als je een schop in de grond steekt, veroorzaak je hinder, maar ik heb de indruk dat sommigen die hinder nu willen gebruiken om te verhinderen dat we een schop in de grond steken", besluit Weyts.