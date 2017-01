Vrijgesproken agent die zwarten met apen vergeleek: binnendienst en tuchtstraf

Door: redactie

11/01/17 - 16u32 Bron: Belga

De agent (52) zette in augustus 2015 deze foto's met bijhorende racistische praat op zijn Facebookpagina. © Facebook.

De agent van de Gentse lokale politie die gisteren vrijgesproken werd nadat hij op Facebook racistische opmerkingen had gemaakt en zwarten had vergeleken met apen, oefent binnendienst uit en heeft een tuchtstraf gekregen. Dat meldt de lokale politie in een Facebookbericht.

Lokale politie reageert

"Het veelbesproken publieke bericht op Facebook door een van onze collega's is in de eerste plaats een uiting van een gebrek aan respect door een politieman voor een gemeenschap binnen onze maatschappij", zegt de lokale politie. "De rechtbank oordeelde echter dat dit geen strafinbreuk is. De politieman in kwestie oefent nu een binnendienst uit zodat de objectiviteit bij zijn eventueel optreden niet in vraag kan gesteld worden. Dit blijft - in samenspraak met het betrokken personeelslid - gehandhaafd, ook na de uitspraak van de rechtbank. Ook kreeg hij reeds een tuchtstraf."



"De korpschef is er zich van bewust dat er medewerkers zijn die de missie en kernwaarden van de Gentse politie (waaronder respect voor iedereen) niet spontaan naleven en soms afwijken van het gewenste gedrag", stelt de lokale politie. "De grote meerderheid bewijst echter wel dagelijks - intern en extern het korps - dat de dienstverlening gebeurt vanuit een gelijkwaardige behandeling, zonder onderscheid in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, geloof en afkomst. Een van de grootste uitdagingen voor de korpschef voor de volgende jaren is zonder twijfel de aansturing van zijn personeel."



De Gentse lokale politie heeft een diversiteitsplan opgemaakt, zegt politiewoordvoerder Manuel Mugica Gonzalez. "Het is gebaseerd op vier assen. Een betere kennis van en inzicht in de diversiteit van de Gentse leefgemeenschappen, het zich verbinden met positieve initiatieven en organisaties, een samenstelling van het politiekorps dat een betere afspiegeling is van alle gemeenschappen en ten slotte professionele straatcontroles en aanpak van veiligheidsproblemen."