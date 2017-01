De Wever: "Merkel zit in daden dicht bij de N-VA-lijn"

Door: redactie

11/01/17 - 16u30 Bron: Belga

© belga.

In een opiniestuk op de website van N-VA blikt partijvoorzitter Bart De Wever vooruit op het eredoctoraat dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel morgen ontvangt van de KU Leuven en de Universiteit Gent. "Merkel zit in daden dicht bij de N-VA-lijn. (...) De betekenis van 'Wir schaffen das' is geëvolueerd. Daarvoor heb ik respect. In die evolutie heeft Merkel zich een werkelijk leider getoond."

De twee Vlaamse universiteiten lauweren Merkel "voor haar diplomatieke en politieke inspanningen. Enerzijds om de politieke sterkte van Europa uit te bouwen, anderzijds om de waarden te verdedigen die ons continent toelaten om in verscheidenheid toch eenheid te vinden".



Ook al zijn ze uitgenodigd, veel N-VA'ers blijven morgen weg van de uitreiking in Brussel. Ze hebben al langer kritiek op Merkels migratiepolitiek. Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal wel aanwezig zijn.



"'Wir schaffen das' blijft kapitale fout"

N-VA-voorzitter Bart De Wever spreekt zich niet uit over de erkenning van Merkels carrière. "Maar ze heeft wel bewezen een bekwaam leider te kunnen zijn", stelt hij. De Wever looft haar sociaaleconomische politiek en haar aanpak van de eurocrisis.



"Maar haar 'Wir schaffen das' blijft een kapitale fout", gaat hij verder. "Ze nodigde heel de wereld -niet alleen Syrische vluchtelingen- uit naar Duitsland. En dus naar West-Europa. Het gevolg was een oncontroleerbare migratiestroom van mensen die op zoek zijn naar een beter leven, wat begrijpelijk en menselijk is. Een stroom die het absorptievermogen van verschillende Europese landen te boven gaat."



"Alles wat ik voorspelde, is uitgekomen"

De realiteit heeft intussen ook Merkel ingehaald, zegt De Wever. Alles wat hij tijdens zijn beruchte gastcollege in Gent heeft voorspeld, is volgens hem uitgekomen. "Veel van mijn voorstellen zijn intussen uitgevoerd of liggen op de Europese beleidstafel", klinkt het.



"Ook Merkel heeft conform die realiteit haar beleid aangepast. De bondskanselier heeft de oostelijke vluchtelingenstroom mee stilgelegd. Ze zegt nu zelf dat ze 'Wir schaffen das' niet meer zou herhalen."



Pushbacks

Merkel zei inderdaad dat het zinnetje te veel betekenis gekregen had en bijna een lege formule geworden was. Haar minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière verklaarde bovendien dat de EU naar Australisch voorbeeld boten met migranten op zee zou moeten onderscheppen en naar Afrikaanse landen zou moeten afleiden. Die zogenaamde 'pushbacks' bevallen De Wever natuurlijk ook, net als de hardere aanpak van frauduleuze asielzoekers en de versterkte grenscontroles in Duitsland.



"Merkel zit in daden dicht bij de N-VA-lijn: de buitengrenzen moeten dicht en de vluchtelingenstroom moet onder controle worden gebracht", aldus De Wever. "De betekenis van 'Wir schaffen das' is geëvolueerd. En daarvoor heb ik respect. In die evolutie heeft Merkel zich een werkelijk leider getoond." Hij hoopt dat Merkel het beleid dat ze nu voorstaat ook op Europees niveau helpt doorduwen.