Boete niet betaald? Douane kan voortaan auto van àlle wanbetalers in beslag nemen

Fien Tondeleir

11/01/17 - 16u52 Bron: Polinfo.be

Ter illustratie. © Belga.

De douane kan voortaan álle wanbetalers aan de kant zetten. Die regel is van kracht gegaan op 1 januari 2017. Niet alleen mensen met een openstaande verkeersboete of verkeersbelasting zijn hun wagen dus kwijt, ook wie een boete heeft voor pakweg drugsfeiten, geweld of fraude, ziet zijn auto in beslag genomen worden. Dat heeft de website polinfo.be gemeld.

Bij een wegcontrole kan een douanier al langer een auto in beslag laten nemen wanneer hij merkt dat de automobilist met een niet gekeurde of verzekerde wagen rijdt, of wanneer een verkeersboete of verkeersbelasting niet werd betaald.



Voortaan zullen douaniers dus wat meer werk hebben, want nu kunnen ze álle wanbetalers aan de kant zetten, ook diegenen met een niet-betaalde penale boete (boete voor een misdrijf) of een openstaande douane- of accijnsschuld. De wetgever wil hiermee het net sluiten rond alle wanbetalers.



Douaniers moeten sinds het begin van dit jaar dus steeds nagaan of de bestuurder van het voertuig nog een openstaande schuld heeft staan. Wie die niet meteen vereffent, is zijn voertuig kwijt, de auto wordt dan in beslag genomen. Ook nieuw: een 'machtiging van een beslagrechter' is daarvoor niet meer nodig.



Wie na tien dagen nog steeds weigert met geld over de brug te komen, ziet zijn auto zelfs verkocht. Tot nu was die termijn nog vastgesteld op 30 dagen. De opbrengst van de verkoop wordt in eerste instantie gebruikt om douaneschulden te vereffenen.



Voor voertuigen die voor 1 januari werden geïmmobiliseerd, wordt de procedure wel nog volgens de oude bepalingen afgehandeld.