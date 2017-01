Turnhoutenaar ontdekt dat vriendin hem bedriegt, dan slaan de stoppen door

Door: redactie

Het openbaar ministerie heeft een gevangenisstraf van 5 jaar gevorderd tegen een 26-jarige man uit Turnhout. De man stond terecht voor poging tot doodslag op zijn vriendin.

De feiten dateren van april vorig jaar. De Turnhoutenaar kreeg te horen dat zijn vriendin de dag voordien vreemd was gegaan. Hij ging naar haar toe en bracht haar zware slagen toe. De vrouw kon ontsnappen, maar liet zich enkele uren later overhalen om opnieuw af te spreken.



Op dat moment reed de man met haar naar een afgelegen parking. Daar gaf hij haar opnieuw zware vuistslagen, scheurde haar slip kapot en gebruikte het textiel in een poging haar te wurgen. Toen dat niet lukte, gaf hij haar nog meer slagen en probeerde hij haar nog eens te wurgen, dit keer met zijn handen. Toevallige voorbijgangers konden de man uiteindelijk stoppen.



Het slachtoffer ontsnapte aan de dood en was meer dan vier maanden arbeidsongeschikt door de vele breuken die ze had opgelopen bij het geweld. Vonnis op 8 februari.