Waalse grootvader staat plaats in familiegraf af aan gedode baby

Door: redactie

11/01/17 - 15u47 Bron: Belga

De baby van 6 maanden, die op 6 januari in Ougrée door zijn vader om het leven werd gebracht, wordt vrijdag begraven in het familiegraf op de begraafplaats van Hollogne-aux-Pierres. De moeder wilde dat Alessio zou rusten bij zijn grootmoeder.

Omdat het kind noch de ouders zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van Grâce-Hollogne weigerde het schepencollege van de Luikse gemeente dat aanvankelijk. Op sociale media kwam echter snel reactie om de lokale autoriteiten aan te zetten dit standpunt te herzien.



De grootvader van het kind bevestigde intussen schriftelijk dat hij afziet van zijn laatste rustplaats naast zijn echtgenote. Daarop gaf het schepencollege toestemming om het kind in de familiekelder te begraven.



De baby overleed aan de gevolgen van slagen die zijn vader in een moment van woede toediende. Het kind was toen bij zijn grootouders in Ougrée. Vrijdag om 9.30 uur heeft de uitvaart plaats, gevolgd door de teraardebestelling in het familiegraf.



De 31-jarige vader, die met psychiatrische problemen kampt, verscheen vandaag voor de Luikse raadkamer. Die verlengde zijn aanhouding wegens doodslag.