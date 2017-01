Man moet uitwijken voor neef met broek op enkels, knalt tegen boom en sterft

Door: redactie

De plaats van het ongeval in Houthalen. © Jimmy De Schrijver.

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vandaag Brahim (28) uit Houthalen veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval, waarbij zijn neef Jawad El M. (21) het leven liet. Hij kreeg vier maanden cel, waarvan twee maanden met uitstel, en een effectieve geldboete van 3.000 euro. De rechter legde hem een rijverbod van negen maanden op.

Jawad El M. uit Houthalen kwam maandag 10 augustus 2015 om het leven op de Weg naar Zwartberg. Hij knalde tegen twee bomen nadat hij Brahim had proberen ontwijken, die met afgetrokken broek op de rijbaan was gaan staan. Brahim en een kameraad sleurden Jawad nog uit het wrak, maar er kon geen hulp meer baten. De kameraad rende te voet naar de ouderlijke woning van Jawad om te vertellen dat hun zoon omgekomen was.



Die avond en nacht hadden de drie twintigers wodka en bier gedronken, een joint gerookt en vervolgens de beslissing genomen om een ritje te gaan maken in de Mercedes Cabrio van Jawad. Na een ruzie of Brahim al dan niet nog eens achter het stuur mocht kruipen, stapte eerst de kameraad uit en nadien Brahim. Jawad keerde zich om aan de rotonde en crashte daarna.



De dronken en geïntoxiceerde toestand van Brahim had tot gevolg dat hij geen besef meer had van het gevaar van zijn kinderlijke en roekeloze houding in het verkeer. De politierechter oordeelde dat Jawad ook voor de helft aansprakelijk was, omdat hij te snel reed, geen gordel droeg, en dronken en geïntoxiceerd was. Ook was zijn auto technisch niet in orde: zo scheelde er iets aan de remmen en reed hij met een reservewiel.



Het opdelen van de aansprakelijkheid heeft gevolgen op burgerlijk vlak. Aan de drie zussen en de moeder van Jawad moet Brahim provisioneel 13.577 euro. De proceskosten bedragen 2.620 euro. Brahim mag pas weer achter het stuur van een voertuig kruipen na een medisch en psychologisch onderzoek, een theoretisch en praktisch rijexamen.