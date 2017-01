Door: redactie

11/01/17

Meer dan een derde van de klanten van KBC dat en woonlening afsluit, doet dat volledig digitaal. Een persoonlijke ontmoeting met de bankier komt er niet meer bij kijken, de gesprekken over de voorwaarden van zo'n lening gebeuren via de computer via een videochat. Zo kan je zonder je huis uit te komen een woonlening afsluiten.