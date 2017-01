Franse actievoerders besmeuren oplegger Waregems transportbedrijf

Door: redactie

11/01/17 - 15u30 Bron: eigen berichtgeving

© Alexander Haezebrouck.

Waregem Het transportbedrijf Delodder uit Waregem is het slachtoffer geworden van actievoerders die hun oplegger waarmee ze boomstammen ophalen, hebben besmeurd.

Het bedrijf had hun oplegger zoals gewoonlijk achtergelaten in een bos vlakbij Compiegne in Frankrijk. Arbeiders laden daar de oplegger met boomstammen. Toen een chauffeur van het bedrijf de oplegger terug ging ophalen, merkte hij dat vandalen een band hadden laten leeglopen en de oplegger hadden volgespoten met graffiti.



Volgens het bedrijf zelf gaat het om Franse actievoerders die 's nachts actievoeren tegen het omleggen van de bomen in het bos. Het is niet de eerste keer dat het bedrijf hiermee geconfronteerd wordt, al is het deze keer wel heel erg. (AHK / LPS)