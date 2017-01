Kruidenier uit Turnhout verkocht ook andere kruiden: 4 jaar met uitstel voor drugshandel

Door: redactie

gerecht De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een 24-jarige man een celstraf van 4 jaar met uitstel gegeven voor drugshandel. Hij moet ook 6.000 euro boete betalen. De man dealde de cannabis onder andere vanuit zijn kruidenierswinkel in het centrum van Turnhout. Boven de kruidenierszaak werden ook restanten van een cannabisplantage aangetroffen.

De uitbater van de kruidenierswinkel liep een eerste keer tegen de lamp toen hij in Geel een politiecontrole ontvluchtte. Tijdens de achtervolging door de politie ging hij met zijn wagen uit de bocht en belandde in een voortuin. In zijn auto lag 1,1 kilogram cannabis. De man zat even in de cel, maar zette zijn drugshandel na zijn vrijlating gewoon voort. Hij werd een tweede keer opgepakt toen in Kortrijk een auto met drugs werd onderschept. Uit de GPS-gegevens bleek dat de auto van de kruidenierswinkel in Turnhout kwam. De politie kon uiteindelijk een tienkoppige bende in kaart brengen. De negen andere bendeleden zijn veroordeeld tot celstraffen tussen 12 maanden en 40 maanden, eveneens met uitstel.