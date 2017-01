Jongeman verliest oog bij vechtpartij: dader moet 381.000 euro betalen

Door: redactie

11/01/17 - 15u22 Bron: Belga

© Thinkstock.

Izegem Een twintiger moet bijna 400.000 euro schadevergoeding betalen nadat hij een jongeman het oog uitstak tijdens een uit de hand gelopen ruzie op een chirofuif. De man moet ook een werkstraf van 180 uur uitvoeren. Dat heeft de Kortrijkse strafrechter vandaag beslist.

Op 10 mei 2013 liep het mis op een chirofuif in Izegem. Een twintiger die aan autisme lijdt, werd er uitgedaagd door een fuifganger terwijl hij aan het flyeren was. De man zocht bijval bij zijn KSA-vrienden, maar ook zij jenden hem. Daarop werd de man kwaad. Hij nam een glas en zwaaide ermee in de richting van de KSA-bende.



Het glas brak in het oog van een jongeman van de vriendenkliek. Hij raakte zwaargewond en verloor zijn oog na de vechtpartij. Als gevolg van de feiten heeft het slachtoffer een blijvende arbeidsongeschiktheid van 33 procent. Hij krijgt een schadevergoeding van 381.000 euro.



Zijn voormalige vriend had geen verwondingen willen veroorzaken. Het autisme werd bovendien ingeroepen als verzachtende omstandigheid. De jongeman krijgt een werkstraf en moet een boete betalen.