Voor dood achtergelaten zwartwerkers illegale bakkerij buiten levensgevaar

Door: redactie

11/01/17 - 15u03 Bron: Belga

© Sarah Vandoorne.

gent De twee zwartwerkers die in een bakkerij in Gent in de nacht van maandag op dinsdag bevangen raakten door CO-dampen en voor dood achtergelaten werden, zijn buiten levensgevaar. Dat bevestigt de Gentse lokale politie. Het pand was verzegeld maar afgelopen nacht werd er ingebroken.

De feiten gebeurden in een bakkerij aan de Bevrijdingslaan in Gent. De twee arbeiders werden in de nacht van maandag op dinsdag aangetroffen op de parking van warenhuis Carrefour Market. Ze werden in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar ze zijn nu buiten levensgevaar. De slachtoffers waren vermoedelijk bevangen door CO-dampen van een slecht werkende oven.



Uit camerabeelden bleek dat de twee arbeiders uit de bakkerij werden geholpen door een andere man, die hen daarna achterliet. De uitbater van de bakkerij had zich gisterenavond aangegeven bij de politie, maar het is nog niet duidelijk of hij de man op de beelden is. Hij verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter in Gent, die zal beslissen over zijn aanhouding.