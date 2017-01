Brusselse politie vindt voor 100.000 euro aan gestolen goederen

Door: redactie

De Brusselse lokale politie heeft vorige week bij een heler voor ongeveer 100.000 euro aan vermoedelijk gestolen goederen aangetroffen. Het ging onder meer om sjaals, jassen, schoenen en stofzuigeronderdelen. De heler, een 25-jarige man, werd opgepakt en bekende de feiten. Dat meldt het Brusselse parket.

De politie kwam de heler op het spoor toen een vertegenwoordigster van een bekend modemerk klacht kwam indienen, omdat enige tijd voordien een lading schoenen gestolen was en die nu plots op Facebook te koop werden aangeboden. De vertegenwoordigster had contact opgenomen met de verkoper en foto's van de schoenen bemachtigd en was er zeker van dat het om de gestolen schoenen ging. Ze had een afspraak gemaakt met de verkoper en was de politie daarvan komen verwittigen.



De politie zette snel een valstrik op, maar de verkoper veranderde op het allerlaatste moment de plaats van afspraak. Gelukkig kon ook het politiedispositief zich snel verplaatsen naar de nieuwe locatie. Daar nam een agent de plaats in van de vertegenwoordigster. Toen even later een man opdook die continu zijn gsm in de gaten hield, vermoedde de politie dat het om de verkoper ging en arresteerde ze de betrokkene.



De 25-jarige man was meteen bereid de politie te tonen waar de spullen lagen en nam de agenten mee naar een garage in Jette. Daar trof de politie 287 sjaals, 139 jassen, 5 dozen met stofzuigeronderdelen, 282 paar schoenen en 145 tasjes aan, naast twee parfumflesjes en 870 euro cash. De twintiger bekende dat hij de gestolen spullen, goed voor 100.000 euro, aan de man bracht en werd ter beschikking gesteld van het parket.