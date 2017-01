Door: redactie

11/01/17 - 13u44 Bron: vtmnieuws.be

video

De porties voedingsmiddelen voor alleenstaanden die supermarkten steeds meer aanbieden zijn in verhouding te duur. Dat zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a). Hij vraagt hierover een gesprek met handelsfederatie Comeos. "Het is belangrijk dat het aanbod in de markt voor singles toeneemt, maar het mag niet zijn dat je als single financieel gestraft wordt", zegt hij.