Door: redactie

11/01/17 - 13u44 Bron: vtmnieuws.be

video

Iemand heeft afgelopen nacht ingebroken in de verzegelde illegale bakkerij in Gent. Het gaat om de bakkerij waarin twee arbeiders eergisterennacht voor dood zijn achtergelaten op een parking, bedwelmd door koolstofmonoxide. Eén van hen is intussen buiten levensgevaar. De eigenaar of de huurder van de bakkerij heeft zich intussen gemeld bij de politie. De onderzoeksrechter beslist nu of hij aangehouden wordt.