Moeder (47) zit zoon achterna met samoeraizwaard

Door: redactie

11/01/17 - 13u45 Bron: Belga

Rechtbank Kortrijk Een 47-jarige vrouw heeft een gevangenisstraf van tien maanden met uitstel gekregen op de correctionele rechtbank van Kortrijk. Ze viel haar zoon aan met een samoeraizwaard om haar ongeboren kleinzoon te beschermen.

Op 28 mei 2014 stapte de Waregemse grootmoeder met een samoeraizwaard op haar zoon af. De vrouw vermoedde dat haar zoon zijn partner sloeg. Ze had klacht ingediend, maar die bleef zonder gevolg. Toen haar schoondochter zwanger was, nam ze het heft in eigen handen. Ze deelde een klap uit met het zwaard en richtte een ravage aan in de gezinswoning. Haar schoondochter kwam tussenbeide en deelde ook in de klappen.



De vrouw had volgens de verdediging psychische problemen nadat ze haar man verloor. Ze had opnieuw contact gezocht met haar zoon. Die beweerde dat hij geen geweld meer gebruikte, maar zijn jongere broer beweerde het tegendeel.



De Waregemse vroeg de opschorting. De rechter meent dat een straf verbonden aan voorwaarden meer geschikt is en legt tien maanden met uitstel op.