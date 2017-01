Voetgangster levensgevaarlijk gewond na aanrijding op zebrapad

Door: redactie





Harelbeke Op het kruispunt van de N43 met de Peter Benoitstraat in Harelbeke gebeurde deze ochtend een zwaar ongeval met een voetgangster. Een 40-jarige vrouw uit Kuurne werd gegrepen door een automobilist die uit de richting van de spoorweg kwam. Het slachtoffer kwam met haar hoofd op de voorruit van de wagen terecht.

Het ongeval gebeurde gisterochtend omstreeks 8.20 uur op het kruispunt van de Kortrijksesteenweg en de Vlasstraat. Een 40-jarige vrouw wandelde op het zebrapad, toen ze werd aangereden door het voertuig van een twintiger. De man had niet gedronken, reed niet te snel en heeft geen verkeerslichten genegeerd. Dat stelde de verkeersdeskundige vast.



Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Kortrijk gebracht en is nog steeds in levensgevaar. De N43 werd een tijdje volledig afgesloten voor het verkeer.