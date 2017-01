Gaswolk ontsnapt bij Tessenderlo Chemie: geurhinder, norm niet overschreden

Marco Mariotti

11/01/17 - 12u41 Bron: Eigen berichtgeving

© Belga.

Bij het Seveso-bedrijf Tessenderlo Chemie (TC) in Ham is er woensdagochtend een zoutzuurlek ontstaan waardoor een gaswolk is ontsnapt die richting Oostham en Beringen afdreef.

"Deze ochtend was er een algemene stroompanne bij TC Ham. Die panne ontstond bij ons zusterbedrijf Vynova in Tessenderlo en deed zoutzuur vrijkomen in de vorm van een gaswolk. We hebben meteen de nodige metingen gedaan en daaruit bleek dat de normen niet overschreden waren. De buren kregen wel de verwittiging om ramen en deuren dicht te houden", aldus Hellen Smeets, communicatieverantwoordelijke van TC.



De brandweer van de zone Zuid-West Limburg rukte met de grote middelen uit naar Ham. Brandweermannen met gaspakken gingen ter plaatse. "We deden metingen en nergens was de waarde overschreden. Mensen kunnen een lichte geurhinder ondervinden, maar daarvoor houden ze best ramen en deuren dicht. We volgen de situatie verder op", vertelt kapitein Bert Ceyssens van de brandweer Zuid-West Limburg.



Er kan daardoor lichte geurhinder zijn. Oorzaak van de ontsnapte wolk was een stroompanne. Door het incident gaf de brandweer nv De Scheepvaart het advies om het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal tijdelijk stil te leggen. Paula Palmans van de communicatiedienst van De Scheepvaart bevestigde dat het verkeer op het kanaal momenteel stil ligt.