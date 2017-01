Schietpartij De Panne: neergeschoten Fransman aangehouden voor poging doodslag op agenten

Door: redactie

gerecht De 53-jarige Fransman die tijdens een achtervolging door een kogel getroffen werd, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op politieagenten. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Veurne. De verdachte verkeert nog steeds in levensgevaar.

Na de melding van een camera met nummerplaatherkenning ging de politie van de zone Westkust gisterenochtend op zoek naar de wagen van de verdachte. Een motard trof het voertuig aan op de parking van de Carrefour in Koksijde. Toen de verdachte aangesproken werd door de agent, sloeg hij onmiddellijk met zijn voertuig op de vlucht. De verdachte reed richting De Panne en beging tijdens de achtervolging heel wat verkeersinbreuken. Zo negeerde hij onder andere een rood stoplicht en kon hij twee wegversperringen ontwijken. Door het doorbreken van die wegversperringen wordt hij vervolgd voor poging tot doodslag.



Tijdens de achtervolging werd het voertuig meermaals onder vuur genomen door de politie. Na een dolle rit van een vijftal kilometer kwam de auto in het centrum van De Panne tot stilstand. De bestuurder bleek door een kogel in de rug te zijn geraakt. Hij werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeert nog steeds in levensgevaar. De Fransman kon ook nog niet verhoord worden. In het verleden werd hij in totaal al tot 59 maanden celstraf veroordeeld, onder andere voor diefstallen.