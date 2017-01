Jaar cel gevorderd voor man die Zuhal Demir (N-VA) meermaals bedreigde

Door: redactie

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete van 800 euro gevorderd voor een 34-jarige Genkenaar die N-VA-Kamerlid Zuhal Demir via sociale media bedreigde en uitmaakte voor aanhangster van de PKK.

Turkse nieuwszender

De Turkse nieuwszender A Haber liet in een verslag uitschijnen dat Zuhal Demir een aanhangster was van de PKK en gebruikte in de reportage beelden van het Canvas-programma 'De Afspraak'. Naar aanleiding van de verslaggeving van de Turkse zender werd de politica het slachtoffer van een haatcampagne en moest ze door de politie beschermd worden. Demir heeft altijd tegen de PKK gepleit.



Ook na de reportage op de Turkse nieuwszender stuurde de Genkenaar berichten met bedreigingen aan het adres van Demir via sociale media. Die werden allemaal aan de gerechtelijke diensten overgemaakt.