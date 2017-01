"Regering organiseert zelf de radicalisering voor de komende jaren"

Door: redactie

11/01/17 - 10u48 Bron: Belga

Oud-minister van Werk Monica De Coninck (sp.a). © belga.

De regering begaat "de historische vergissing" om erkende vluchtelingen hun plan te laten trekken. "Daarmee organiseer je de radicalisering voor de komende jaren." Dat zegt oud-minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) vandaag in Knack.

De Vlaamse socialisten zitten zowel federaal als Vlaams in de oppositie. In het interview met Knack zegt De Coninck dat zij als minister en als Antwerps OCMW-voorzitter "altijd gekeken heeft naar wat mensen wél konden doen. Zij kijken nu naar wat mensen níét kunnen, en willen hen daarvoor bestraffen." Met 'zij' verwijst ze naar politici uit de meerderheid.



"Blijkbaar zijn er partijen die zeggen dat mensen moeten werken, maar die ze daar niet bij willen helpen", stelt De Coninck. "Veel bescherming en begeleiding waar ik voor heb gezorgd, wordt weer afgeschaft. Deze regering beweert ook wel dat ze mensen wil responsabiliseren en emanciperen, maar ze is tegelijk altijd bezig over saneren en besparen."



Volgens De Coninck begaan de meerderheidspolitici "de historische vergissing" om ook erkende vluchtelingen hun plan te laten trekken. "Dat maakt mij heel kwaad. Daarmee organiseer je de radicalisering voor de komende jaren. Nieuwkomers moet je toch vooruithelpen met huisvesting, onderwijs en begeleiding naar een job. De mensen die naar hier komen hebben rechten en plichten, dat is waar. Maar de overheid moet ervoor zorgen dat ze alle kansen krijgen die ze verdienen."