Rutten stopt als parlementslid en start 'Ronde van Vlaanderen'

Robbe van Lier

11/01/17 - 10u11

video Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten stop als Vlaams parlementslid. Dat heeft ze vandaag zelf bekendgemaakt. Rutten wil de komende tijd alle 308 Vlaamse gemeenten gaan bezoeken. En dat met het oog op de twee verkiezingsjaren 2018 en 2019.

Ik start een ronde van Vlaanderen en ga in alle 308 gemeenten met jou in gesprek. Nodig me uit. We zien elkaar in jouw gemeente! #deronde pic.twitter.com/mqhySNTBpt — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) Wed Jan 11 00:00:00 MET 2017 Ik wil weten waar u van droomt, waar u van wakker ligt en hoe u de toekomst ziet Gwendolyn Rutten

Het is Rutten menens in de strijd om de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de regionale en federale kiesstrijd in 2019. Het is daarom dat ze nu ontslag neemt als parlementslid in het Vlaams parlement om een 'Ronde van Vlaanderen' te gaan doen. "Ik ga langs in alle 308 gemeenten in Vlaanderen", zo kondigt ze aan.



"Ik wil weten waar u van droomt, waar u van wakker ligt en hoe u de toekomst ziet", zo zegt Rutten in het filmpje waarin ze haar project voorstelt. "Ik wil naar u luisteren en praten over de dingen die u nauw aan het hart liggen. Laat het mij weten."



"Je kan er niet omheen dat er iets beweegt in de samenleving, dat mensen met veel vragen zitten. Ik ga op 'Ronde van Vlaanderen' en ga luisteren en in gesprek over de grote en kleine dingen van het leven, over problemen en oplossingen, want dat is de essentie van politiek", legt Rutten uit.