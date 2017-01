Vrachtwagen botst tegen brug en verliest uitzonderlijke lading: Leuvense ring afgesloten

Door: redactie

Een vrachtwagen die gewelfde betonwanden voor op een werf aan het vervoeren was, is vanochtend omstreeks 8 uur tegen een brug op de Leuvense ring gereden. Dat gebeurde ter hoogte van de afrit aan de Mechelsesteenweg. Om de vrachtwagen te takelen wordt de ring afgesloten.

De bestuurder van het uitzonderlijke vervoer had de hoogte van die brug klaarblijkelijk foutief ingeschat, waardoor de betonwanden loskwamen en op de grond vielen. Daarbij liep de brug heel wat schade op. De baan is op dit ogenblik gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer moet er over één rijstrook rijden. Op dit moment leidt dit niet tot filevorming.