Moeder en drie kinderen naar ziekenhuis na woningbrand

11/01/17 - 09u50 Bron: Belga

© photo news.

Puurs En vrouw en haar drie kinderen zijn deze ochtend in Puurs met lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis afgevoerd, nadat er brand was ontstaan in hun woning aan het Fabiolapark. Dat zegt de brandweerzone Rivierenland.