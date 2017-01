Huis van man onbewoonbaar na hevige brand in Hasselt

Door: redactie

11/01/17 - 09u48 Bron: Belga

In een huis aan de Smetstraat in Wimmertingen bij Hasselt brak vannacht rond 2.15 uur een hevige brand uit. Bij aankomst van de brandweer van de zone Zuid-West Limburg stond het gelijkvloers al in lichterlaaie. De bewoner, die aan het slapen was op de eerste verdieping, werd gealarmeerd door het geluid van de rookmelder. De man geraakte tijdig buiten.