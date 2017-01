"Nieuw uitstel voor Oosterweel"

Door: redactie

11/01/17 - 09u11 Bron: Belga

De Antwerpse ring ter hoogte van het Sportpaleis. © belga.

Uit documenten van de Vlaamse regering blijkt dat er nieuw uitstel is voor de bouw van de Oosterweelverbinding, het sluiten van de Antwerpse ring. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Volgens het Rekenhof wordt de bouwaanvraag pas in mei ingediend. In het voorjaar van 2018 kiest de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) uit drie consortia voor de eigenlijke werken. Die starten ten vroegste in de zomer van 2018.



Met eind 2024 als geschatte opleveringsdatum is het nu al duidelijk dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), noch zijn opvolger, het bouwwerk zal kunnen openen.



Het uitstel is niet eens het gevolg van de activiteiten van de ­actiegroepen. De diverse procedures slepen erg lang aan. Zo is het plan-MER voor de Oosterweelverbinding nog steeds niet afgerond. Zonder verdere ongelukken landt het dit voorjaar.