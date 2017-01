Child Focus brengt pedofiele postbode opnieuw voor rechter

Door: redactie

11/01/17 - 08u35 Bron: Het Nieuwsblad

© photo news.

Child Focus heeft een veroordeelde Mechelse postbode opnieuw voor de rechter gedaagd, schrijft Het Nieuwsblad.

De man kreeg vorig jaar 17 jaar gevangenisstraf omdat hij zijn zoontje (11) aan een Duitse pedofiel had uitgeleend. Hij heeft de beelden van het seksueel misbruik ook via het internet verspreid, maar dat aspect werd volgens Child Focus onvoldoende onderzocht. "Dat is een gemiste kans om een breder pedofilienetwerk op te sporen. Ondertussen gaan de beelden met het zoontje van de veroordeelde wel de wereld rond", zegt Heidi De Pauw van Child Focus.



De organisatie, die strijdt tegen seksuele uitbuiting van kinderen, heeft een nieuwe klacht met burgerlijkepartijstelling tegen de man ingediend. Door hem opnieuw voor de rechter te brengen, hoopt Child Focus een krachtig signaal te geven.