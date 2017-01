BBI-directeur Karel Anthonissen in spoedberoep

Door: redactie

Karel Anthonissen, de opzij gezette Gentse gewestelijk BBI-directeur, gaat bij de Raad van State in beroep tegen de maatregelen tegen hem. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en De Tijd vandaag.

"Maandag komt de zaak al voor. Als ik wil, kan ik heel snel zijn. Enkel jammer dat ik die snelheid niet in mijn strijd tegen de fiscale fraude mag gebruiken", zegt hij.



Anthonissen kreeg gisteren een brief waarin hem meegedeeld wordt dat hij vanaf 16 januari geen bevoegdheden meer heeft. Hij mag enkel nog een studie maken over de bestrijding van de fiscale fraude. Die moet af zijn tegen 2018, het jaar waarin hij 65 wordt.



Publieke verklaringen

Anthonissen viel in onge­nade bij zijn superieuren door zijn veelvuldige publieke verklaringen, waarin hij ­zowel de top van de be­lastingdiensten als regeringsleden er openlijk van beschuldigde onvoldoende ijver aan de dag te leggen in de strijd tegen de fiscale fraude. Een eerdere schorsing kreeg hij ongedaan voor de rechtbank.



Functie opgeheven

In een nieuwe procedure, die volgens de officiële uitleg van de fiscus zeker niet tegen hem persoonlijk gericht is, wordt zijn huidige functie ongedaan gemaakt, en ­worden alle bevoegdheden overgedragen aan een adviseur-generaal.



Voor Gent heet de nieuweling Stijn Van Hove. Vanaf 16 januari neemt hij alle bevoegdheden over.