Gerecht stelt recordaantal vragen aan Apple, Facebook, Google Twitter en Microsoft

Nooit eerder stelde het Belgische gerecht zo veel vragen over accounts en toestellen aan de giganten Microsoft, Apple, Facebook, Google en Twitter. Dat schrijft De Tijd vandaag.

In de eerste helft van vorig jaar ontvingen Apple, Microsoft, Facebook, Google en Twitter samen 1.223 verzoeken om informatie van het Belgische gerecht. Dat waren er nooit zo veel. In de eerste helft van 2015 waren er 1.019 verzoeken, in dezelfde periode van 2014 977.



Meeste vragen voor Facebook

De meeste verzoeken waren gericht aan de socialenetwerkreus Facebook, met 397 verzoeken tussen januari en juli vorig jaar. Gevolgd door Microsoft (351 verzoeken), Google en YouTube (248), Apple (160) en Twitter (67).



Niet alle vragen beantwoord

Apple ging slechts in op 44 procent van de verzoeken, drie jaar geleden was dat nog 64 procent. Ook Microsoft heeft nog nooit zo weinig vragen van het Belgische gerecht (71 procent) ingewilligd. Twitter en Facebook doen het wel goed met bijna negen op de tien ingewilligde verzoeken.