350 aanwezigen leggen in Wemmel Ghelamco vuur aan de schenen over Eurostadion

Door: redactie

11/01/17 - 03u30 Bron: Belga

Een maquette van het Eurostadion in Brussel. © rv.

Tijdens de infoavond die Ghelamco gisterenavond in Wemmel organiseerde over het Eurostadion-project op parking C in buurgemeente Grimbergen hebben zo'n 350 aanwezigen tal van kritische vragen gesteld over het project. De avond kaderde in het openbaar onderzoek naar de aanvragen tot het bekomen van een milieu- en bouwvergunning die respectievelijk nog tot en met 14 en 20 januari lopen.

Net zoals tijdens de infoavond in Grimbergen werden ook nu vele vragen gesteld over het effect van het project op de nu al zware files op de Brusselse ring. Een interventie van iemand die zonder omwegen zei dat dit project het verkeer daar nog meer zal doen vastlopen kreeg veel applaus. "Een mooi project, maar het is op de verkeerde plaats gepland", vatte iemand anders het samen.



Een aantal aanwezigen spraken ook hun vrees uit voor wildparkeren tijdens de evenementen. Een ander thema, dat divers keren werd aangesneden, betrof de vrees voor wateroverlast. Andere aanwezigen stelden te vrezen voor geluidsoverlast. De gemoederen dreigden even uit de hand te lopen toen er geen duidelijk antwoord kwam op de vraag wat het project Wemmel zal kosten op vlak van inzet van politie.



Mobiliteitsverbetering

Vanuit Ghelamco werd benadrukt dat de mobiliteit op de ring sterk zal verbeteren in vergelijking met de actuele situatie. Terwijl parking C slechts 1.500 auto's per uur kan verwerken zullen er in de vijf verdiepingen tellende ondergrondse parking die Ghelamco bouwt 6.000 auto's per uur kunnen binnenrijden waardoor er geen bijkomende file zal ontstaan op de ring. Ghelamco wil ook aankomst en vertrek van aanwezigen zoveel mogelijk spreiden. Men zal door efficiënt kalendermanagement er bovendien over waken dat er bijvoorbeeld geen match gespeeld wordt tijdens het autosalon... Ook het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets worden sterk aangemoedigd. Zo kondigde Ghelamco aan dat er op haar kosten vanuit Wemmel een fiets- en voetgangersbrug gebouwd zal worden over de ring.



Bezorgdheden

Burgemeester Walter Vansteenkiste van Wemmel stelde na afloop dat zijn schepencollege vele bezorgdheden die tijdens de infoavond aan bod kwamen deelt. Op basis van een doorlichting van het hele dossier door een extern studiebureau zal het college vandaag een standpunt bekend maken. Een van de grote bezorgdheden in Wemmel betreft de gevolgen van de waterhuishouding van dit project. Ghelamco wil al het rioolwater via Brussel afvoeren en het hemelwater zoveel mogelijk bufferen, maar dit is voor Wemmel onvoldoende. "Er is hierover veel ongerustheid omdat de dorpskom lager ligt dan parking C. We hadden in het verleden aangedrongen dat Ghelamco 25.000 m3 zou bufferen, maar men beperkt dit tot 10.000 m3. De rest laat men in de grond infiltreren, maar we vrezen dat dit naar verloop van tijd in Wemmel zal opduiken", aldus Vansteenkiste.