Uniek: Alle partijen slaan handen in elkaar tegen verkrachting

ISOLDE VAN DEN EYNDE

11/01/17 - 05u00

© Getty Images.

Oppositie en meerderheid trekken samen ten strijde tegen ­verkrachting. Morgen keuren alle partijen een ­resolutie goed ­waarin ze de federale ­regering concrete aanbevelingen doen om de problematiek aan te pakken.

De voorbije maanden organiseerde het ­parlement tientallen hoor­zittingen met experts, die de pijn­punten in ­onderzoek en slacht­offerhulp bloot­legden. Daaruit volgden dus ook oplossingen. De verschillende partijen pleiten ­ervoor om be­wijzen voortaan altijd aan een grondige analyse te ­onderwerpen - iets wat vandaag niet gebeurt. Het parlement stelt ook de verjaringstermijn van tien jaar in verkrachtingszaken in vraag en wil dat de argumenten voor magistraten om ­zaken te seponeren ­worden ­bijgesteld.



