Verkeerschaos na ongeval met 4 auto's op E40

Door: Tom Vierendeels

10/01/17 - 18u13 Bron: Eigen berichtgeving

© Tom Vierendeels.

verkeer De avondspits rond Brussel draait helemaal in de soep door een ongeval op de E40 richting Gent. Ter hoogte van Sint-Ulriks-Kapelle botsten kort voor 17 uur vier voertuigen tegen elkaar. Het is niet geweten of daar gewonden bij vielen. "De file groeit aan. Je verliest er al meer dan 1 uur", meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.