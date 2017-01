Meerderjarige verdachte plots mogelijk toch vervolgd voor foltering Priscilla (14)

Door: redactie

Priscilla Sergeant en Johan D.V. © Belga.

Johan D.V., de meerderjarige verdachte in het dossier van de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012 in Huizingen, zou mogelijk toch moeten terechtstaan voor foltering. Het parket Halle-Vilvoorde wou de man vervolgen voor onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen en aanranding van de eerbaarheid. Maar voor de Brusselse raadkamer werd opgeworpen dat er mogelijk sprake was van foltering. De raadkamer heeft het dossier uitgesteld naar 7 maart.

De 14-jarige Priscilla Sergeant uit Huizingen werd op 20 juli 2012 dood aangetroffen in een veld in Dworp. Een kleine maand later, op 16 augustus, werden drie verdachten opgepakt: de 46-jarige Johan D.V., de toen 12-jarige J. en de toen 16-jarige A. Die drie hadden het meisje urenlang gepest in de woning van D.V. en hadden nadien het lijk verborgen. D.V. werd aangehouden en de twee minderjarigen werden door de jeugdrechter geplaatst, A. eerst in Everberg en vervolgens in Mol, en J. in Ruiselede. In het najaar van 2013 werden beide jongeren overgeplaatst naar een begeleidingstehuis. Johan D.V. kwam in februari 2013 al vrij na een procedurefout.



Het gerechtelijk onderzoek sleepte sindsdien aan, hoewel de wetsgeneesheer al in januari 2013 zijn eindverslag had neergelegd waarin geconcludeerd werd dat Priscilla Sergeant zeer waarschijnlijk door asfyxie (verstikking, red.) om het leven was gekomen. De wetsarts kon daarbij wel geen duidelijkheid brengen op de vraag of het om een positionele asfyxie ging, waarbij ze dan zou gestikt zijn omdat ze in een verkeerde positie lag, dan wel om smoring, waarbij iemand haar zou verstikt hebben. De medicatie die ze toegediend kreeg, had weliswaar niet de dood veroorzaakt, maar zou wel een rol kunnen gespeeld hebben bij de asfyxie, zo stond ook nog in het medico-legaal rapport.



In de zomer van 2014 werden nog bijkomende onderzoeken uitgevoerd in de woning van Johan D.V., maar pas in juni 2016 werd het gerechtelijk onderzoek afgesloten. Daarna stelde het parket Halle-Vilvoorde een eindvordering op voor de meerderjarige verdachte. Daarin vroeg het parket dat D.V. naar de correctionele rechtbank zou verwezen worden voor onmenselijke behandeling met de dood tot gevolg, opzettelijke slagen en verwondingen en aanranding van de eerbaarheid.