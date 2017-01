Daklozenopvang Samusocial in Brussel op volle capaciteit voor aankomende winterprik

Door: redactie

10/01/17 - 18u33 Bron: Belga

© belga.

De Brusselse hulporganisatie Samusocial heeft gisteren het centrum voor winteropvang in Haren geopend. Daarmee is de volledige capaciteit van 1.300 plaatsen beschikbaar. Voorbije nacht kwamen er al meteen 68 daklozen overnachten. In Schaarbeek openden het OCMW en Rode Kruis vandaag ook de daklozenopvang Chauffoir.

In totaal verbleven er maandagnacht zo'n 950 daklozen in de zeven opvangcentra die beheerd worden door Samusocial. Het centrum in Haren is het laatste centrum dat opent, biedt plaats aan 300 personen en wordt gefinancierd door de federale overheid. Dankzij een financiering van het Brussels Gewest biedt het ook dagopvang voor de meest kwetsbaren.



"We merken dat de vraag naar opvang steeds groter wordt nu het steeds kouder wordt. Naarmate de winter vordert, worden de mensen ook steeds kwetsbaarder door de koude", zegt de woordvoerder van Samusocial, Christophe Thielens.



Doorheen de wintermaanden zijn er ook nog teams van Samusocial die de stad doorkruisen op zoek naar dakloze personen. Doorheen de dag is er één team op pad, vanaf 17 tot 2 uur gaan er twee tot drie teams op zoek naar daklozen. De teams bestaan uit een verpleger, een psycholoog of opvoeder, en een sociaal werker.



Vandaag openden het OCMW en het Rode Kruis voor het vijfde jaar op rij dagopvang Chauffoir in Schaarbeek. Het gebouw is van maandag tot vrijdag open van 9 tot 13 uur. Daklozen kunnen er terecht voor een maaltijd of hygiënepakketten. Vorig jaar kwamen er gemiddeld 105 mensen per dag langs.