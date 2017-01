Autobestuurder eindigt dolle rit tegen verkeersbord

Door: redactie

10/01/17

schaarbeek Een autobestuurder die een hele reeks aanrijdingen veroorzaakte op de Brusselse Ring is zijn dolle rit geëindigd tegen een verkeersbord in Schaarbeek. Dat meldt de Brusselse lokale politie. Er vielen geen gewonden.

De man reed op de Brusselse Ring ter hoogte van Wemmel, waar hij een eerste wagen aanreed, niet stopte en zijn weg vervolgde. Hetzelfde scenario deed zich voor in Grimbergen, en ook op de Helihavenlaan in Brussel. Uiteindelijk kon de politie de man inrekenen in Schaarbeek, waar hij op het kruispunt van de Aarschotstraat en de Vooruitgangstraat tegen een verkeersbord reed.



De man, die vermoedelijk te diep in het glas had gekeken, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Gewonden vielen er niet, maar de man heeft vermoedelijk nog andere incidenten op zijn kerfstok waar de politie nog niets van afweet.