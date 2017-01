Verdachte van dodelijk ongeval in Eigenbrakel vrij onder voorwaarden

Door: redactie

10/01/17 - 17u48 Bron: Belga

De vrouw die ervan verdacht wordt vluchtmisdrijf te hebben gepleegd, nadat ze woensdag een 81-jarige vrouw in Eigenbrakel had doodgereden, is gisteren overgedragen aan het parket van Waals-Brabant. Uiteindelijk is beslist om haar onder voorwaarden vrij te laten, zo werd vandaag bij de procureur vernomen.