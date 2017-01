Uitbater illegale bakkerij laat twee zwartwerkers voor dood achter op parking na CO-vergiftiging

Sarah Vandoorne

10/01/17 - 18u02 Bron: eigen berichtgeving

© Sarah Vandoorne.

Gent In de Bevrijdingslaan in Gent zijn afgelopen nacht door een defecte oven twee arbeiders van een Marokkaanse bakkerij levensgevaarlijk gewond geraakt. De uitbater van de bakkerij liet hen achter voor dood op de parking van de naastgelegen Carrefour.

De CO-vergiftiging gebeurde in de loop van de nacht. De slachtoffers zijn twee zwartwerkers, de bakkerij zelf is een illegale onderneming. De uitbater van de illegale bakkerij kwam ter plaatse en kon zijn twee werknemers naar buiten helpen, maar hij liet hen vervolgens achter voor dood op een aanpalende parking van de plaatselijke Carrefour-vestiging.



Het arbeidsauditoraat spreekt van sociale fraude en schuldig verzuim. De onderzoeksrechter werd gevorderd. De uitbater wordt gezocht. De twee slachtoffers zouden nog steeds in levensgevaar verkeren.