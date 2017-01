Ruim 12.000 jobs weg door collectieve ontslagen in 2016

Door: redactie

10/01/17

Het afgelopen jaar kwamen meer dan 12.000 banen op de helling te staan door een aangekondigd collectief ontslag: meer dan een verdubbeling tegenover 2015 en het zwaarste cijfer sinds 2012. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Werk. De financiële sector blijkt het zwaarst getroffen.

Van januari tot en met december hebben 118 bedrijven - officieel technische bedrijfseenheden - een intentie tot collectief ontslag aangekondigd, tegenover 105 in 2015. Die intentie had betrekking op 12.042 werknemers, tegenover 5.209 het jaar daarvoor. De informatie- en consultatieprocedure werd uiteindelijk door 83 bedrijven beëindigd in 2016, wat leidde tot 6.518 ontslagen werknemers.



Strenger voor brugpensioen

Opvallend is de versnelling in de laatste twee maanden van het jaar van het aantal ontslagen waarvan de informatie- en consultatieprocedure werd beëindigd. Blijkbaar werd geanticipeerd op het strenger worden van de regeling voor brugpensioen in 2017. Brugpensioen op 55 jaar is sinds 1 januari 2017 immers niet meer mogelijk.



In Vlaanderen - goed voor bijna veertig procent van de bedreigde werknemers - is Antwerpen de zwaarst getroffen provincie (1.889 werknemers), onder meer door de herstructurering bij Makro, waarvan de hoofdzetel in Wommelgem ligt. Zwaarst getroffen provincie is Henegouwen, met 2.845 getroffen werknemers, vooral door de herstructurering bij Caterpillar. Brussel was goed voor 3.668 getroffen werknemers, maar kent veel hoofdzetels, waar collectieve ontslagen vaak worden aangekondigd.



Zwaarst getroffen sectoren door aangekondigde collectieve ontslagen zijn de financiële sector (ING, AXA ... ) en de metaalsectoren (Caterpillar).



In 2012 kwamen meer dan 16.000 banen door een collectief ontslag op de helling te staan.