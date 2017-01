Door: redactie

De stiptheid op het Belgische spoor is in november gezakt naar een dieptepunt. Slechts 82 procent van de treinen kwam aan met maximaal 6 minuten vertraging, zo blijkt uit gegevens van spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS. Dat is het zwakste resultaat sinds november 2014.