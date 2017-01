Door: redactie

10/01/17

video

Siegfried Bracke (N-VA) en Pieter De Crem (CD&V) hopen dat de federale regering dit jaar eendrachtiger kan optreden. "We moeten de vijand buiten de regering zoeken", zegt staatssecretaris De Crem, in De Meulemeester in Debat, waar hij in debat ging met Kamervoorzitter Bracke.