Limburgse agenten en brandweermannen krijgen cursus EHBO bij aanslag

Marco Mariotti

10/01/17 - 16u42 Bron: eigen berichtgeving

video Agenten en brandweermannen in Limburg zullen binnenkort een opleiding krijgen om meteen te kunnen handelen bij een terreuraanval. De meeste agenten hebben slechts een basisopleiding EHBO gehad, maar hebben geen idee wat te doen bij zware schotwonden of afgerukte ledematen. "Die pijnpunten werden met de recente aanslagen in Zaventem, Parijs en Nice blootgelegd", klinkt het bij het PLOT, de Limburgse politieschool. "Bedoeling is dat een agent met enkele simpele technieken mensenlevens kan redden. Een been afknellen met een riem zorgt dat iemand niet leegbloedt."