Koning Filip gaf 200 euro aan 770-tal Belgen in 2016

10/01/17

Koning Filip heeft in 2016 aan 769 Belgen een financiële gunst van 200 euro toegekend. In 2015 ging het maar om bijna 520 personen. De stijging is deels te verklaren doordat de brieven van december 2015 pas in 2016 behandeld werden, zo meldt het koninklijk paleis.