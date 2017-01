Hinder op het spoor na personenongeval: "Reis via Mechelen naar Gent of Antwerpen"

Door: redactie

Het treinverkeer op de spoorlijn Gent-Antwerpen ligt volledig stil nadat een persoon deze middag werd aangereden door een trein nabij stopplaats Belsele. Tussen Sint-Niklaas en Lokeren rijden geen treinen. Wie tussen Gent en Antwerpen moet sporen, reist beter via Mechelen of Brussel. Dat meldt NMBS.

De aanrijding gebeurde kort voor 15 uur op spoorlijn 59 met een trein die onderweg was van Poperinge naar Antwerpen-Centraal, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. Op de trein zaten zo'n 400 passagiers. Er werden bussen ingeschakeld om de reizigers te evacueren en er rijden vervangbussen tussen Sint-Niklaas en Lokeren. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet bekend.



De gevolgen voor de avondspits zijn duidelijk voelbaar. Een aantal treinen worden beperkt of rijden niet. Zo worden de IC-treinen Oostende-Antwerpen-Centraal beperkt tot het station Gent-Sint-Pieters, de IC-treinen van Kortrijk naar Sint-Niklaas stoppen in Lokeren. Wie naar Sint-Niklaas wil, kan een bus nemen. Ook de IC-treinen Antwerpen-Centraal-Poperinge stoppen in Lokeren.