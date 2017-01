Neel heeft een lief, dus zoeken zijn vrienden een vervanger in hilarisch zoekertje

redactie

Neel Hazen (22) uit Brasschaat verloor zijn hart aan een "meedogenloos creatuur". Niemand van zijn vrienden zag het aankomen, al spraken de signalen wel voor zich. "Hij kraamde onzin uit zoals: 'Ik moet morgen nog ergens heen' en 'Ik ben te moe'", schrijft zijn vriend David Rossaert op Facebook. Nu Neel van 't straat is, moeten zijn vrienden op zoek naar een vervanger. En dat doen ze met een hilarisch zoekertje.

"Op 1 januari 2017 verloren we niet alleen de herinneringen van de avond ervoor en vijf jaar van onze leverhoudbaarheid, maar ook onze 'rosse bruuder'", schrijft David Rossaert op Facebook. "Wat een doodnormale vriendin leek, bleek uiteindelijk een meedogenloos creatuur te zijn die haar klauwen al van lang tevorens over onze Neel had ontfermd. Niemand van ons zag het aankomen, hoewel de signalen voor zich spraken. Hij kraamde onzin uit zoals: 'Ik moet morgen nog ergens heen' en 'Ik ben te moe' of net zoals vorig weekend toen we vroegen of hij mee iets ging drinken 'Nee ik lig goed gast, ik blijf hier'."



Het bleken tekenen aan de wand, want Neel had een vriendin. De vriendengroep moet nu even verder met een lid minder, maar David blijft niet bij de pakken zitten. Met zijn zoekertje wil hij zo snel mogelijk een vervanger voor Neel vinden. Vrijwilligers moeten wel aan enkele strenge criteria voldoen.