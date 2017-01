Bracke: "Als Gent me roept, stop ik als Kamervoorzitter"

Door: redactie

10/01/17 - 15u51 Bron: vtmnieuws.be

video Kamervoorzitter of burgemeester van Gent? "Als de Gentenaars me roepen, dan stop ik onmiddellijk als Kamervoorzitter en neem ik mijn verantwoordelijkheid op", zei Siegfried Bracke (N-VA) vanmiddag in De Meulemeester in Debat, waar hij in debat ging met staatssecretaris Pieter De Crem (CD&V).

Verder hopen Bracke en De Crem dat de federale regering dit jaar eendrachtiger kan optreden. "We moeten de vijand buiten de regering zoeken", zegt de staatssecretaris.