Agent die zwarten vergeleek met apen ook in beroep vrijgesproken

10/01/17 - 15u29 Bron: Belga

De agent (52) zette in augustus 2015 deze foto's met bijhorende racistische praat op zijn facebookpagina. © Facebook.

Gent Een agent van de Gentse lokale politie die op Facebook racistische opmerkingen had gemaakt en zwarten had vergeleken met apen, is niet schuldig aan het aanzetten tot haat en discriminatie. Dat heeft het Gentse hof van beroep beslist. In eerste aanleg was de man ook vrijgesproken.