Akkoord over extra agenten bij Brussel-West

Amaury Michaux

10/01/17 - 13u31 Bron: eigen berichtgeving

video De interventiedienst van de politiezone West krijgt 11 inspecteurs bij. Dat is beslist na overleg tussen de vakbonden, de politie en de burgemeesters van de zone.

De 11 inspecteurs worden overgeheveld van de wijkwerking van de politiezone. Om die dan weer te vervangen krijgt de zone vanaf maandag 11 extra agenten uit het Kanaalplan toegewezen.



Eind vorige week meldde de hele interventiedienst zich collectief ziek uit protest. Maandagavond zat het overleg nog volledig vast. Politievakbond VSOA reageert dan ook aangenaam verrast. "Dit hadden we niet zien aankomen, maar we zijn blij met de maatregelen", aldus Kris Verstraeten van VSOA.



"Maandagavond vreesden we nog dat er ging vastgeklampt worden aan de wijkcommissariaten, maar dit is een oplossing op korte en middellange termijn. Verder zijn er nog een paar interne maatregelen die helpen, zoals een beurtrol voor de interventiedienst en mensen die sporadisch zullen invallen als het druk is."